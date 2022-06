OSHEE: Saranda mbrëmë mbeti pa energji, kishte një avari. Sot vetën 1 kabinë pa korent

OSHEE nëpërmjet një postimi në facebook sqaron pse mbeten pa energji abonentet në Sarandë.

Si pasoje e avarise se ndodhur ne rrjet e oret e vona te mbremjes se djeshme ka ngelur pjeserisht pa energji nje pjese e qytetit te Sarandes.

Grupit e eleminimit te avarive kane punuar pa ndalur gjate oreve te vona te mbremjes per te lokalizuar defektin dhe per te bere te mundur rikthimin e energjise elektrike ne kohen me te shpejte per abonentet tane.

Aktualisht pa energji elektrike ndodhet kabina Nr 2 e fiderit OLM8.



Ne te po punohet intesivisht per zevendesimin e pajisijeve te demtuara nga ana e Grupit Operativ Sarande.

Falenderojme abonentet per mirekuptimin 🙏 – thuhet në njoftim.