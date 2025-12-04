Omonia: Kryetari i komanduar i Himarës po hap rrugën për futjen e një entiteti turk në rajon
Omonia: Kryetari i komanduar i Himarës po hap rrugën për futjen e një entiteti turk në rajon
Omonia denoncon nismën për instalimin e një entiteti edukativ turk në Himarë
Sarandë, 4 dhjetor 2025 – Bashkimi Demokratik i Minoritetit Etnik Grek (BDMEG) “Omonia” ka publikuar një komunikatë për shtyp, ku shpreh shqetësimin lidhur me një nismë institucionale në rajonin e Himarës, të cilën e cilëson si të rrezikshme për klimën e bashkëjetesës ndërkomunitare.
Në komunikatë, Omonia kundërshton instalimin e Fondacionit Turk “Maarif”, një entitet shtetëror i Republikës së Turqisë që operon në shumë vende të botës në fushën e arsimit. Fondacioni njihet për hapjen e shkollave, qendrave edukative dhe programeve të ndryshme mësimore.
Megjithatë, në këtë rast nuk është bërë e ditur zyrtarisht se çfarë institucioni konkret synohet të hapet në Himarë — një shkollë, qendër edukimi apo një strukturë tjetër arsimore. Komunikata e Omonias nënvizon vetëm faktin se janë dhënë lehtësime për instalimin e këtij entiteti, pa u bërë publike detaje të mëtejshme.
Organizata e lidh këtë zhvillim me situatën politike në Bashkinë Himarë, duke argumentuar se vendimi pason moslejimin e kryetarit të zgjedhur, Fredi Beleri, të ushtrojë detyrën. Sipas Omonias, roli i kryetarit të komanduar, Vangjel Tavo, përfshin vendimmarrje që tejkalojnë administrimin e përditshëm dhe ndikojnë në çështje të ndjeshme të komunitetit lokal.
Në komunikatë thuhet se komuniteti është befasuar nga kjo nismë, ndërsa organizata ngre shqetësimin se hapja e një strukture edukative të huaj mund të ndikojë në orientimin kulturor dhe identitetin e zonës, të cilën e konsideron historikisht të lidhur me traditat perëndimore.
Omonia i bën thirrje autoriteteve vendore dhe qendrore të rishikojnë procesin dhe të ndërhyjnë për pezullimin e çdo procedure derisa situata të sqarohet plotësisht. Sipas saj, prioritet duhet të mbetet ruajtja e kohezionit social dhe bashkëjetesës paqësore në Himarë.
KOMUNIKATA E PLOTË
Denoncim i nismës së rrezikshme të shërbimeve shtetërore Turke në rajonin e Himarës me objektiv prishjen e bashkëjetesës së ndjeshme ndërkomunitare.
Denoncojmë në mënyrën më kategorike inisiativën e papërgjegjshme të “Kryetarit të Bashkisë” Himarës – të emëruar dhe vegël qorre e qeverisjes qendrore – duke krijuar gjithë lehtësitë respektive instalimit dhe aktivizimit në zonën e Himarës të një entiteti shtetëror Turk me objekt arsimin dhe edukimin më në përgjithësi.
Bëhet tanimë e qartë se operacioni i ndërmarrë për shkeljen abuzive të vullnetit të popullit të asaj treve – pa dallime origjine etnike, fetare apo gjuhe – dhe privimin e Kryetarit të zgjedhur të Bashkisë nga e drejta dhe ofiqi që kutitë e votimit imponuan në personin e z. Fredi Beleri, ishte organizuar nga profesionistë të fushës. Emërimi i të ashtuquajturit ofiqar vendor, z. Vangjel Tavo, duket se ka mision shumë më të thekur dhe të rrezikshëm njëherazi, se grabitja e pasurisë së paluajtshme dhe krijimin e lehtësive për oborrtarët e Kryeministrit z. Edi Rama për shfrytëzim eskluziv të resurseve turistike të rajonit.
Tanimë makineria shtetërore është plotësisht arrogante dhe abuzive ndërsa “Kryetari i Bashkisë” i përzgjedhur prej saj duke u shërbyer me apo pa koshiencë tentativave po përfshihet tanimë në terrenin sensibël të bashkëekzistencës paqësore në rajon. Nëse në pamje të parë duket se provokohen ndjenjat e qytetarëve autoktonë me origjinë Helenike, më në thelb fshihet synimi real. Ai i kontrollit dhe represionit të gjithë komunitetit lokal. Një rajon i cili historikisht dhe gjithë kohëve ka manifestuar si orientimin Oksidental, shquhet për interesin dhe nivelin e lartë në dije, shkenca dhe arte, tentojnë ta ekspozojnë në një variant edukativ që nuk ka absolutisht asnjë lidhje me historinë dhe realitetin e komunitetit.
Dhe kjo pa rëndim ekonomik. Duke qenë se vepra infrastrukturore të rëndësishme janë dorëzuar dhe kontraktuar me skema biznesi të improvizuara që shpien në oborrin e Presidentit Turk, Fondacioni për “Arsim” nën juridiksionin e tij, “Maarif”, në fakt është i financuar nga populli Shqiptar dhe për pasojë “rentabël”.
Komuniteti lokal u befasua nga ato sa i rezervon shteti përmes “Kryetarit të Bashkisë” të emëruar dhe madje ka marrë qëndrim.
Ftojmë autoritetin bashkiak të rishikojë pa ekuivok lehtësimet e tentuara për të instaluar në Himarë shërbime të huaja – në dukje mike. Shteti që posaçërisht ka përgjegjësinë për ruajtjen konsistente të kohezionit në jetën e brendshme dhe bashkëekzistencën paqësore, të ndëryjë dhe pezullojë në çdo mënyrë dhe me çdo mjet ligjor sa publikisht janë bërë të njohura.
Klima politike është fluide dhe ndërsa ujku i veshur me lëkurë deleje në mjegullnajë gëzohet, rojtarët e Himarës së parobëruar, vigjilojnë!
