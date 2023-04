Oltion Çaçi takim me mjekët e spitalit në Sarandë.

Takim me punonjës të vijës së parë të kujdesit shëndetësor për t’ju përcjellur mirënjohje dhe falenderime për punën dhe kontributin që i japin çdo ditë qytetarëve të Sarandës, shprehet Oltion Çaçi.

Ne do të vijojmë të jemi krah tyre, me ndërhyrjet e nevojshme në modernizimin e infrastrukturës shëndetësore me të gjithë pajisjet e nevojshme për të kryer një shërbim cilësor për çdo qytetar, ka qenë premtimi i Oltion Çaçit në këtë takim.