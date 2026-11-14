“Çdo pasuri ka historinë e saj”, Odise Kote promovon në Sarandë romanin “Shpërfytyrimi”

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“Çdo pasuri ka historinë e saj”, Odise Kote promovon në Sarandë romanin “Shpërfytyrimi”

Në Galerinë e Arteve u prezantua thrilleri politik që vë në qendër përplasjen mes ligjit dhe parasë së pistë në Shqipërinë e tranzicionit. Takimi u transmetua drejtpërdrejt në Saranda Web.

Çfarë tregon origjina e një pasurie për shoqërinë në të cilën ajo është krijuar? Kjo është një nga pyetjet që ngre shkrimtari Odise Kote në romanin “Shpërfytyrimi”, të promovuar të shtunën, më 14 nëntor 2026, në Galerinë e Arteve në Sarandë. Veprimtaria u organizua nga Klubi i Krijuesve Jonianë.

Takimin e hapi kryetari i klubit, Hekuran Halili. Për veprën folën Natasha Xhelili, Timo Mërkuri, Panajot Zoto dhe Panajot Boli. Agron Mema përcolli fjalën e Marjeta Rrapajt, ndërsa në mbyllje të promovimit foli autori.

Nga tingulli i monedhës te origjina e pasurisë

“Monedhat në xhepin tënd nuk kanë të njëjtin tingull me monedhat në xhepin tim! Çdo monedhë ka tingullin e vet, sepse çdo pasuri ka historinë e saj.”

Me këto fjalë, Kote e zhvendos vëmendjen nga shuma e parave te mënyra si janë fituar. Dy pasuri mund të kenë të njëjtën vlerë, por rrugët që kanë çuar te krijimi i tyre mund të jenë krejt të ndryshme. Prej kësaj pyetjeje për origjinën e pasurisë, romani kalon te dilema që autori e shpreh me fjalët “Ligj apo para e pistë?”

Kote e përshkruan veprën si hapjen e “kutisë së zezë” të politikës shqiptare të 35 viteve të fundit. Në formën e një thrilleri politik, romani e ndjek ndikimin e parasë së paligjshme përtej politikës, në ekonomi dhe në jetën shoqërore. Në leximin që autori i bën tranzicionit shqiptar, kjo përplasje sjell edhe një krizë besimi te ligji.

Nga dorëshkrimi te botimi

Sipas Kotes, puna për romanin nisi rreth një vit e gjysmë përpara se dorëshkrimi të përfundonte, në fillim të gushtit 2026. “Shpërfytyrimi” doli nga shtypi në mesin e tetorit, nga Botimet Toena.

Libri gjendet në librarinë Adrion në Tiranë dhe mund të porositet në Toena.al, me dërgesë në shtëpi. Lexuesit mund ta porosisin drejtpërdrejt te autori në numrin 069 708 8599

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