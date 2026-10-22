Nuk u mbijeton djegieve të rënda, ndërron jetë 37-vjeçari Maridon Dhuli nga Fterra
Një lajm i trishtë ka ardhur nga Spitali i Traumës në Tiranë, ku ka ndërruar jetë 37-vjeçari Maridon Dhuli, nga fshati Fterrë, i cili mbeti i plagosur rëndë pasi automjeti i tij u përfshi nga flakët në aksin Kardhiq–Delvinë.
Ngjarja e rëndë ndodhi mbrëmjen e djeshme, pranë vendit të quajtur “Skërficë”, ku automjeti tip “Volkswagen Touran”, që drejtohej nga 37-vjeçari, mori zjarr gjatë lëvizjes. Flakët përfshinë edhe drejtuesin, duke i shkaktuar djegie të shkallës së tretë.
Në ato momente dramatike, në ndihmë të tij nxituan kalimtarë të rastit, duke përdorur xhupin e tij për të shuar flakët në trupin e të riut, në përpjekje për t’i shpëtuar jetën.
Maridon Dhuli u transportua fillimisht në urgjencën e Spitalit të Sarandës dhe më pas drejt Spitalit të Traumës në Tiranë, ku iu nënshtrua kujdesit të specializuar mjekësor. Fatkeqësisht, pavarësisht përpjekjeve për ta mbajtur në jetë, 37-vjeçari nuk arriti t’u mbijetojë plagëve të rënda.
Një jetë e re u ndërpre tragjikisht, ndërsa përpjekjet e qytetarëve që ndërhynë në momentet e para dhe të personelit mjekësor nuk mundën ta shmangnin fundin fatal.
Përcjellja për në banesën e fundit do të zhvillohet nesër, 23 Tetor, ora 11.00 në fshatin Fterrë.