Njoftim punësimi në Restorant italian në Shëtitoren e Sarandës për sezonin Prill – Tetor 2023

Restorant italian ne Shetitoren e Sarandes ka hapur pozicione te reja pune per sezonin Prill- Tetor 2023

Chef kuzhine (pergjegjës)- me bisedim

Zgarist me eksperiencë

Tiganist me eksperiencë

Ndihmës/e kuzhine

Ndihmes/e kuzhine mëngjese plus tradicionale

Shitës/e banak ushqimi

Picier

Ndihmës Picjer

Kamarier/e

Banakier/e 80,000 – 100,000 lekë/muaj

Ndihmës banakier

Pjatalarëse/

Sanitare Paradite/Pasdite

Host/es me anglisht perfekt 70,000 – 900,000 lekë



Ofrohet akomodimi dhe ushqimi.

Kontakt: 0692665358