Njoftim për vende pune në Bougainville Bay Resort & SPA për sezonin 2023

Bougainville Bay Resort & SPA eshte ne kerkim te kandidateve per t’ju bashkuar ekipit tone per kete sezon ne pozicionet e punes si me poshte:



Shef Kuzhine;

Kuzhinier/e i Pare;

Ndihmes Kuzhinier/e;

Arketar/e;

Barist/e me Eksperience;

Ndihmes Banakier/e;

Kamarier/e Restoranti;

Kamarier/e Bari;

Ndihmes kamarier/e;

Hostes;

Recepsionist/e;

Recepsionist Parkimi;

Recepsionist Plazhi;

Recepsionist SPA;

Animator;

Estetiste /Parukiere;

DJ (Rezident);

Punonjes Plazhi;

Punonjes Parkimi;

Punonjese Pastrimi;

Punonjese Lavanterie;

Pjatalarese;

Drejtues Mjeti Lundrues;

Polumbar i Certifikuar;

Ndihmes Marinar;

Të interesuarit të dergojnë CV-në në adresen e emailit: hr@atdg.al ose të kontaktojnë ne numrin e telefonit: +355686082912