Nga Tirana drejt Mamurrasit me 126 doza kokainë, arrestohet 31-vjeçari nga Saranda

Nga Tirana drejt Mamurrasit me 126 doza kokainë, arrestohet 31-vjeçari nga Saranda

Një 31-vjeçar i lindur në Sarandë dhe banues në Tiranë është arrestuar në flagrancë gjatë operacionit policor të koduar “Destinacioni”, pasi në taksinë me të cilën udhëtonte u gjetën 126 doza me lëndë të dyshuar kokainë.

Sipas Policisë, shtetasi me inicialet S. S. po udhëtonte nga Tirana drejt Mamurrasit dhe dyshohet se lëndën narkotike e kishte për shitje.

Pas informacioneve të marra për lëvizjen e tij, efektivët organizuan ndërhyrjen dhe ndaluan taksinë në aksin e vjetër Mamurras–Thumanë, në kryqëzimin e Fushë-Mamurrasit.

Gjatë kontrollit në automjet u gjetën dhe u sekuestruan 126 doza me lëndë të dyshuar kokainë, me peshë të përgjithshme rreth 109 gramë, përfundon komunikata e Policisë.

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