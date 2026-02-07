Nesër Kategoria e Dytë: Butrinti pushon, Delvina në ndeshje vendimtare
Kategoria e Dytë: Butrinti pushon, Delvina në ndeshje vendimtare
Kampionati i Kategorisë së Dytë, Grupi B rikthehet me ndeshjet e radhës, ndërsa Butrinti do të ketë javë pushimi, duke mos zbritur në fushë.
Skuadra sarandjote renditet aktualisht në vendin e dytë me 25 pikë, vetëm një pikë larg kryesueses Oriku, pas 11 javësh kampionat. Edhe pse pushon këtë javë, Butrinti mbetet plotësisht në garë për kreun, teksa rezultatet e sotme mund të ndikojnë drejtpërdrejt në ecurinë e renditjes.
Takimet e Diel (ora 13:00)
- Delvina – Maliqi
- Bylis B – Kelcyra
- Oriku – Eagle Football
- Partizani B – Tomori
- Shkumbini – Devolli
Si mund të ndikojë java për Butrintin
Edhe pse nuk luan, Butrinti mbetet një nga përfituesit potencialë të kësaj jave:
- Oriku, kryesuesi me 26 pikë, përballet me Eagle Football dhe çdo hap fals i tij do ta mbante të hapur garën për vendin e parë.
- Partizani B dhe Bylis B, që ndjekin me nga 21 pikë, luajnë ndeshje të vështira dhe mund të ndalen, duke mos rrezikuar pozicionin e Butrintit në zonën e kreut.
Në këtë situatë, pushimi i kësaj jave shërben për rikuperim dhe përgatitje, përpara një faze të dytë ku çdo ndeshje pritet të jetë vendimtare.
Delvina kërkon pikë jetike ndaj Maliqit
Vëmendja sot është edhe te Delvina, e cila pret në shtëpi Maliqin, në një përballje direkte për pjesën e poshtme të renditjes.
Delvina renditet aktualisht në vendin e 7-të me 12 pikë, ndërsa Maliqi ndodhet vetëm një pikë më sipër. Një fitore sot do t’i jepte skuadrës delvinjote 3 pikë shumë të rëndësishme, duke e afruar me mesataren e tabelës dhe duke shmangur presionin e zonës së rrezikut.
Në një kampionat ku diferencat janë minimale dhe çdo javë ndryshon balancat, Delvina mbetet një skuadër që mund të ndikojë drejtpërdrejt në renditje, sidomos në ndeshjet e saj në shtëpi.
Renditja pas 11 javësh
- Oriku – 26 pikë
- Butrinti – 25 pikë
- Partizani B – 21 pikë
- Bylis B – 21 pikë
- Tomori – 14 pikë
Java e sotme pritet të sjellë lëvizje të rëndësishme në tabelë, ndërsa Butrinti, edhe pse në pushim, mbetet
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Nxënësit e shkollës “9 Tetori” njoftohen me SMS: të hënën zhvendoseni te Ekonomiku, reagojnë prindërit
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 16
07/02/2617:59
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 25
07/02/2617:59
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 7
07/02/2617:59
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 1
07/02/2617:59
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 22
07/02/2617:59