Ndjekje dhe arrestim aventuresk i një trafikanti droge

Një 30-vjeçar shqiptar u arrestua të enjten pasdite, pas një operacioni të madh dy-ditor policor në Votonosi, Metsovo, i cili theu blloqet e policisë me një motor për të shpëtuar, ndërsa transportonte 6 pako me kanabis Indian.

Në veçanti, në mesditën e 15 dhjetorit, 30-vjeçari duke hipur në një motor pa targë nuk ishte në përputhje me një shenjë ndalimi policie në Kalpaki, Janinë dhe u arratis, duke zhvilluar manovra me shpejtësi të lartë dhe të rrezikshme.

Një mobilizim i madh i forcave të policisë nga shërbime të ndryshme të Drejtorisë së Policisë së Janinës ndoqi për ta lokalizuar atë.

Në zonën e Profiti Ilias Metsovou, motori që po ngiste u përmbys, e braktisi atë dhe shpëtoi në këmbë.

Si pjesë e një kontrolli të hollësishëm, një cantw u gjet e fshehur nga autori 30-vjeçar në një zonë të pyllëzuar në zonën e Anilio Metsovo, e cila përmbante 6 pako me kërp të papërpunuar, me peshë totale 6 kg dhe 300 gram.

Pasditen e djeshme, policia e lokalizoi dhe e arrestoi në një zonë të pyllëzuar në Botonosi.

Hetimi i policisë zbuloi se 30-vjeçari e kishte marrë cantwn me drogë pranë kufirit Greko-Shqiptar nga bashkëpunëtorët e tij, të cilët më pas, hipur në një makinë, vepruan si pararendës që lehtësonin transportimin e drogës.

Në një operacion paralel policor në Selanik, ata arrestuan një 28-vjeçar shqiptar si bashkëpunëtor dhe konfiskuan makinën e përdorur për të transportuar drogën.

Një kontroll në shtëpinë e tij u gjet dhe konfiskua një pistoletë TOKAREV, një revistë me 7 gëzhoja, një shumë prej 1,250 euro. I arrestuari, kundër të cilit është ngritur një çështje për veprat e herëpashershme të importit, transportit, posedimit dhe trafikimit të drogës, armëmbajtje pa leje, mosbindje dhe ngasje e rrezikshme, do të dërgohet në Prokurorin Publik të Janinës, ndërsa hetimi paraprak i çështjes Nën-Drejtoria e Sigurisë së Janinës.

Detajet e plota të një shqiptari tjetër 28-vjeçar, i cili kërkohet nga Policia, janë identifikuar për përfshirje në çështje.