Ndërpritet takimi në Delvinë, tifozi godet anësorin. Reagon klubi

Incident në takimin e sotëm të kategorisë së dyte Delvina – Albpetrol.

Kur po luhej minuta e 16-të e takimit, një prej tifozëve ka goditur gjyqtarin anësor.

Pas këtij incidenti, gjyqtari ka vendosur të mos vijojë takimi.

Ende mbetet e paqartë nëse tifozi hyri brenda fushës së lojës siç thuhet në reagimin e klubit apo goditi me gurë nga jshtë rrethimit siç thuhet në deklaratën e policisë, por pas këtij takimi ekipi i Delvinës ka reaguar duke u shprehur se një incident i tillë nuk mund të dëmtojë një qytet.

Reagimi i klubit

Fk Delvina shprehet e indinjuar nga incidenti i ndodhur diten e sotme ne ndeshjen kunder Albpetrolit, per hyrjen ne fushe te 1 personi i cili ka godit anesorin pasi eshte futur ne fushe, ndeshja eshte nderprere pas ketij incidenti,nuk mund te goditet 1 qytet i tere 1 ekip i tere nga 1 njeri qe fundja mund te quhet i cmendur dhe eshte futur ne fushen e sportit kur ndeshja eshte pa spektatore, kerkojme vetem drejtesin asgje me shume, ekipi qyteti nuk eshte fajtor per asgje dhe nuk ka pjese fare ne kete incident,kerkojme 1 zgjidhje dhe sqarim sa me te shpejte te ngjarjes, thuhet në reagim.