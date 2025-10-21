Nderim për Mësuesen Nila në kuadër të Tetorit Rozë – VIDEO
Nderim për Mësuesen Nila në kuadër të Tetorit Rozë
Në kujtim të mësueses së ndjerë Nila, e cila humbi jetën pas një beteje të gjatë me kancerin e gjirit, u zhvillua sot një aktivitet sensibilizues në kuadër të Tetorit Rozë – muajit të ndërgjegjësimit për luftën kundër kësaj sëmundjeje.
Aktiviteti u organizua nga Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Delvinë, në bashkëpunim me shkollën 9-vjeçare “Xhelal Berberi”, ndërsa pjesëmarrëse ishte edhe Bashkia Delvinë. Ngjarja u shndërrua në një moment reflektimi, kujtese dhe solidariteti, duke bashkuar mësues, nxënës dhe përfaqësues të institucioneve vendore në një kauzë që prek mijëra gra çdo vit.
Mësues dhe nxënës të shkollës përgatitën mesazhe prekëse për mësuesen e tyre të dashur, duke kujtuar përkushtimin dhe mirësinë që e karakterizonte. Në emër të stafit pedagogjik, mësuesja Florentina Bilbili lexoi një shkrim të veçantë kushtuar Niles, duke sjellë në vëmendje forcën dhe frymën e saj pozitive.
Gjatë aktivitetit, përfaqësueset e NJVKSH Delvinë, Suela Zoto dhe Alma Mulla, përcollën mesazhe ndërgjegjësuese mbi rëndësinë e kujdesit ndaj shëndetit dhe kontrollit të hershëm, duke theksuar se “shëndeti është dhurata më e çmuar që kemi”.
Në përfundim, në oborrin e shkollës u mboll një pemë manjolë në kujtim të mësueses Nila – simbol i jetës, kujtesës dhe vazhdimësisë. Kjo pemë do të qëndrojë si shenjë respekti e dashurie për një mësuese që la gjurmë të pashlyeshme në zemrat e nxënësve dhe kolegëve të saj.
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 26
21/10/2517:51
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 13
21/10/2517:51
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 3
21/10/2517:51
Suvenire nga Saranda
21/10/2517:51
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 30
21/10/2517:51