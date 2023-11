Ndahet nga jeta Sinan Paja, babai i Lulkuqes dhe Skënderbeut

Ndarja nga jeta e Sinan Paja është njoftuar nga fëmijët e tij, Lulkuqja dhe Skënderbeu. Lajmi bëhet i ditur nga Elvin Çukari, i cili publikon vazhdimisht njoftime të tilla.

Sinan Paja, i cili një pjesë të jetës së tij e kaloi në burgjet komuniste, pak muaj më parë, më 19 Prill 2023 humbi nga kjo jetë edhe Bashkeshorten e tij.

Sinani ishte nje njeri i dashur me te gjithe bene humor por edhe Kercime me Vajzen e tij sic e keni pare edhe ne Shetitore ne Sarande ku do na mungoje.