logo
0
Rezervime Suvenire

Ndahet nga jeta drejtori i Ujësjellësit në Delvinë, Vasil Marga

13/09/2517:44

Shperndaje:

Ndahet nga jeta drejtori i Ujësjellësit në Delvinë, Vasil Marga

 

Sot është ndarë nga jeta pas një sëmundjeje të rëndë Vasil Marga, drejtori i ndërmarrjes së ujësjellësit në Delvinë.

 

Ndahet nga jeta drejtori i Ujësjellësit në Delvinë, Vasil Marga

 

I njohur si një njeri i qetë, i dashur dhe i respektuar nga komuniteti, Marga ka lënë pas një kujtim të mirë për të gjithë ata që patën rastin ta njihnin e të punonin me të.

 

Prej disa ditësh ai ndodhej në një spital të Athinës, ku po kurohej me shpresën për ta mposhtur sëmundjen e rëndë, por fatkeqësisht nuk ia doli.

Largimi i tij i parakohshëm është një humbje e madhe për familjen, të afërmit, miqtë dhe gjithë komunitetin e Delvinës, ku ai shërbeu me përkushtim.

 

Ngushëllime të sinqerta familjes dhe të afërmve.
U prehtë në paqe! 🌹

 

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Ndahet nga jeta drejtori i Ujësjellësit në Delvinë, Vasil Marga

Ndahet nga jeta drejtori i Ujësjellësit në Delvinë, Vasil Marga
Supermarket Arta Ksamil kërkon Kasiere &#038; Sistemuese Raftesh. Ofrohet akomodim

Supermarket Arta Ksamil kërkon Kasiere & Sistemuese Raftesh. Ofrohet akomodim
Letra e babait që humbi dy vajzat në aksidentin tragjik: Luftuan të shpëtojnë vëllanë e sëmurë

Letra e babait që humbi dy vajzat në aksidentin tragjik: Luftuan të shpëtojnë vëllanë e sëmurë
KT-GREEKALBTASTE sh.p.k. kërkon të punësojë Agjent Shitjesh dhe Ekonomist

KT-GREEKALBTASTE sh.p.k. kërkon të punësojë Agjent Shitjesh dhe Ekonomist
Intex Courier kërkon të punësojë punonjës për shërbimin e klientit

Intex Courier kërkon të punësojë punonjës për shërbimin e klientit
Progonati shpk kërkon të punësojë Agjent Shitjesh dhe Menaxher Shitjesh

Progonati shpk kërkon të punësojë Agjent Shitjesh dhe Menaxher Shitjesh

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 22

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 22

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 31

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 31

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 28

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 28

 Suvenire nga Saranda

Suvenire nga Saranda

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.