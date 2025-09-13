Ndahet nga jeta drejtori i Ujësjellësit në Delvinë, Vasil Marga
Ndahet nga jeta drejtori i Ujësjellësit në Delvinë, Vasil Marga
Sot është ndarë nga jeta pas një sëmundjeje të rëndë Vasil Marga, drejtori i ndërmarrjes së ujësjellësit në Delvinë.
I njohur si një njeri i qetë, i dashur dhe i respektuar nga komuniteti, Marga ka lënë pas një kujtim të mirë për të gjithë ata që patën rastin ta njihnin e të punonin me të.
Prej disa ditësh ai ndodhej në një spital të Athinës, ku po kurohej me shpresën për ta mposhtur sëmundjen e rëndë, por fatkeqësisht nuk ia doli.
Largimi i tij i parakohshëm është një humbje e madhe për familjen, të afërmit, miqtë dhe gjithë komunitetin e Delvinës, ku ai shërbeu me përkushtim.
Ngushëllime të sinqerta familjes dhe të afërmve.
U prehtë në paqe! 🌹
