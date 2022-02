Muzeu Historik në Gjimnazin “Hasan Tahsini” Sarandë

Në Muzeun Historik të Gjimnazit Hasan Tahsini në Sarandë ka filluar puna per pasurimin dhe sistemimin e muzeut.

Me kujdesin e studiuesit të njohur Xhorxhi Vasili është siguruar një investim i cili pritet t`i japë përmasa të plota muzeut Historik të Gjimnazit “Hasan Tahsini” Sarandë. Ai do të pasurohet me materiale shtesë,do të kryhet izolimi i plotë i godinës ndërkohë që po punohet për sigurimin e një shtatoreje të dijetarit Hasan Tahsini.

Po këto ditë me ndihmën e ish nxënësve të gjimnzit “Hasan Tahsini” u siguruan disa dëftesa shkollore të lëshuara në Sarandë ne vitet 30 të cilat do bëhen pjesë e expozitës së muzeut historik të Gjimnazit “Hasan Tahsini” në Sarandë.

