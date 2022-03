Mursi – Çukë – Mesopotam – Rusan – Lukovë

Projekti i 100 fshatrave agroturistike, një propagandë e mbetur në letër apo destinacione të reja turistike, përthithëse të fondeve për infrastrukturën dhe zhvillimin!?

Në kërkim të 5 fshatrave që synohej të shërbenin si qendra graviteti për krijimin e rrathëve të zhvillimit dhe rrjetëzimeve të investimeve diverse në bujqësi, të cilat qeveria prezantoi në vitin 2018, gjetëm 5 ishuj të veçuar që nuk ndryshonin shumë nga fshatrat e tjerë të papërzgjedhur.

Emision nga Gjergji Mano dhe Ibrahim Bajrami

Te ftuar ne studio Anastas Guda, Kozma Moci, Sotir Thanasi, Vladimir Kumi

Besar Zifla – Lidhje nga Tirana, Kreshnik Merxhani – Lidhje nga Tirana

Ky emision u realizua nga Saranda Web me mbeshtetjen e Media for All dhe Qeverise se Britanise se Madhe

EMISIONI i PLOTË