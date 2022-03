Mungesa e mjekëve specialistë ‘shton dhimbjet’ e pacientëve në Sarandë

Spitali bashkiak i Sarandës është rinovuar së fundmi, por ofron shërbime të kufizuara për

qytetarët, të cilët dërgohen drejt spitaleve të tjera për trajtime nga më të ndryshmet.

Në gusht 2021, ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu inspektoi pavionet e rinovuara në spitalin bashkiak të Sarandës dhe u shpreh krenare për mjekët e rinj specialistë që i ishin bashkuar ekipit ekzistues.



“Mjekë të rinj, mjekë specialistë i janë bashkuar ekipeve tona dhe jam shumë krenare që edhe në spitalin e Sarandës ne kemi mjekë pediatër, mjekë kirurgë, mjekë gjinekologë obsteter,” tha Manastirliu.



“Ndaj fokusi vazhdon për të përmirësuar cilësinë e shërbimeve ndaj të gjithë qytetarëve dhe për të ofruar shërbim në kohë afër vendbanimit,” shtoi ajo.



Megjithatë, përpjekjet e bëra konsiderohen të pamjaftueshme nga dhjetëra qytetarë të Sarandës, Delvinës dhe Konispolit, të cilët i thanë Saranda Web përmes një pyetësori se spitali vazhdon të vuajë nga mungesa e mjekëve specialistë.



“Jam shtruar në spital për trajtimin e këmbës së thyer. Shërbimi profesional, problemi është mungesa e specialistëve në specialitetet e tjera përveç ortopedisë,” shkroi një qytetar për Saranda Web.

“Por mungesën e mjekëve dhe personelit mjekësor në tërësi e shikoj më shumë si një problem social- ekonomik të qytetit se sa përgjegjësi politike. Si çdo qytetar, ashtu edhe personeli mjekësor përpiqet të largohet nga qyteti për një jetë më të mirë,” shtoi ai.



Saranda Web kontaktoi me 73 qytetarë përmes një pyetësori dhe me dhjetra të tjerë përmes rrjeteve sociale, të cilët ndanë përvojat e tyre me shërbimin e marrë në spitalin e Sarandës.

Rreth 40% e të anketuarve u përgjigjën se kishin marrë shërbimin e nevojshëm në spitalin e Sarandës, ndërsa 60% tha se ishin dërguar për trajtim drejt spitaleve të tjera.



Të dhënat kryesore të siguruara nga qytetarët janë si më poshtë:



 Spitali i Sarandës ka sot nevojë për mjekë kirurgë, kardiologë, pediatër, reumatologë, nefrologë dhe urologë.

 Në mungesë të tyre, qytetarët janë referuar në spitale të tjera për konsulta mjekësore, për operacione apo për trajtim të COVID-19.

 Mes qytetarëve që kishin marrë trajtim mjekësor në spitalin e Sarandës, rreth 62% e konsideruan shërbimin të mirë ose shumë të mirë kundrejt 38% që e vlerësuan atë të keq ose shumë të keq.

Mungesa e mjekëve specialistë është një problem i vjetër për spitalin bashkiak të Sarandës – i cili mbulon me shërbime shëndetësore mbi 100 mijë banorë jo vetëm të qytetit turistik, por edhe të qyteteve të tjera fqinje si Konispoli, Finiqi apo Delvina.

Sipas zv.drejtorit të spitalit, Florjan Sali, spitali i Sarandës ofron aktualisht më shumë shërbime se sa një spital bashkiak. Ai renditi mes trajtimeve shëndetësore që ofrohen shërbimin ortopedik, okulist, shërbimin ORL si dhe shërbimin e mjekut infeksionist apo atij argeolog.

Sali i tha gjithashtu Saranda Web se aktualisht po punohet që ky spital të fitojë statusin e spitalit rajonal.



“Spitali i Sarandës është në statusin e një spitali bashkiak dhe natyra e shërbimeve janë të reduktuara, që do thotë se spitali i Sarandës nuk mund të ofrojë të njëjtat shërbime spitalore që ofron një spital rajonal,” tha zv.drejtori Florjan Sali.

“Përsa i përket shërbimit të urgjencës, ky shërbim ofrohet 24 orë, i vlerësuar si ndër më të mirët në Shqipëri,” shtoi ai.



Qytetarët e anketuar i thanë Saranda Web se faktorët kryesorë që i detyrojnë mjekët të largohen nga Saranda janë pagesa [45%], korrupsioni [24%], mungesa e infrastrukturës [18%] dhe mungesa e sigurisë në punë [13%].