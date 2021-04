.

Nepermjet medias Kollozi tha se qytetaret jan gati te bejne ndryshimin e madh.

Tashme ata do te votojne numerin 4 dhe jo politiken e konfliktit dhe perplasjes.

Kollozi ftoi gjithe qytetaret dhe votuesit të bashkohen me Bindjen Demokratike si forca e re qe do te jete vendimtate pas 25 prillit.

Ai shoqetohej ne kete deklarate per mediat edhe nga kandidati sarandiot per deputet Bledian Burgjia

VIDEO