MEGA reagon pas zhvillimeve të fundit: Të respektohet statuti, s’ka zgjedhje në 23 Nëntor

Në një njoftim zyrtar, Partia EEMM-MEGA ka reaguar pas shpalljes së tre kandidaturave për postin e kryetarit dhe njoftimeve se zgjedhjet e brendshme do të mbahen më 23 nëntor. Në deklaratën e saj, Partia nënvizon “ndjenjën e përgjegjësisë dhe shqetësimin e veçantë” për të ruajtur respektin ndaj Statutit, si dhe për të forcuar ndjenjën e përkatësisë në radhët e saj.

Duke iu referuar zhvillimeve të fundit dhe sfondit të ngjarjeve të brendshme, shumica e anëtarëve të komisionit zgjedhor kanë njoftuar dorëheqjen e tyre, ndërsa përfaqësuesit e Partisë në bashkitë Finiq, Dropull dhe Himarë kanë shprehur shqetësim për saktësinë e procesit zgjedhor.

Njoftimi thekson se, në përputhje me Statutin dhe nenet përkatëse të tij (21, 22 dhe 25), si dhe me rregulloret e etikës dhe funksionimit të brendshëm, përgjegjësinë për organizimin e kongresit të Partisë e ka Këshilli Kombëtar, si organi më i lartë ekzekutiv. Këshilli Kombëtar, sipas njoftimit zyrtar, do të mbajë përgjegjësinë për:

Bërjen e vlerësimit të kursit politik të Partisë,

Zgjedhjen e komisionit të ri zgjedhor dhe komisionit për kontrollin dhe zbatimin e Statutit,

Shpalljen e datës zyrtare të zgjedhjeve.

Në përfundim, Partia EEMM-MEGA thekson rëndësinë e garantimit të një procesi të drejtë dhe transparent, duke i qëndruar besnike detyrimeve statutore dhe përfshirjes së plotë të anëtarësisë, me qëllim ruajtjen e integritetit dhe unitetit të Partisë.

