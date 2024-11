Deputeti Niko Kuri: Zgjedhjet për kryetarin e MEGA do të zhvillohen më 23 Nëntor

Deputeti dhe nënkryetari i Partisë MEGA, Niko Kuri, ka shpërndarë një komunikatë zyrtare për mediat ku shpreh shqetësim për situatën e brendshme në parti pas shpalljes së tre kandidaturave për postin e kryetarit dhe caktimit të datës së zgjedhjeve për 23 nëntor. Duke u shprehur me “ndjenjë të lartë përgjegjësie dhe angazhim ndaj anëtarëve dhe mbështetësve të partisë”, Kuri thekson rëndësinë e një procesi zgjedhor të drejtë, transparent dhe të përputhur me dispozitat statutore.

Proceset teknike për realizimin e suksesshëm të zgjedhjeve në Partinë e Grekëve “Minoriteti Kombëtar Grek për të Ardhmen” janë drejt përfundimit. Më 23 nëntor 2024, në çdo njësi bashkiake dhe në qendrat e qyteteve do të vendosen kutitë e votimit, ku anëtarët dhe miqtë e partisë do të votojnë për të zgjedhur presidentin e ri dhe anëtarët e Këshillit të ri Kombëtar, siç u përcaktua me shumicë votash dhe në mënyrë ligjore në vendimin e 28 shtatorit 2024.

Në takimin e përbashkët të djeshëm, tre kandidatët për postin e presidentit, Stefanos Moraitis, Lefteris Nikas dhe Zisos Lutsis, u informuan mbi ecurinë e procesit nga presidenti i përkohshëm Ilia Kalyviotis, deputeti dhe zëdhënësi i shtypit Nikos Kouris, dhe kryetari i Komisionit Zgjedhor, Grigoris Zafeiris, të cilët mbajnë përgjegjësinë kryesore dhe kanë kompetencën për përfundimin e zgjedhjeve.

Kandidatët shprehën mbështetjen e tyre për punën e madhe dhe të vështirë të komisionit zgjedhor dhe njëkohësisht dënojnë pa mëdyshje veprimet jashtëinstitucionale të disa individëve për të shmangur dhe minuar procesin ligjor përmes presioneve dhe shantazheve.

Zgjedhjet më 23 nëntor 2024 do të zhvillohen normalisht dhe Partia e Grekëve me udhëheqjen e saj të re do të përbëjë një faktor unifikues të helenizmit dhe një forcë shtytëse për rritjen e fuqisë elektorale të Minoritetit Kombëtar Grek në parlamentin shqiptar, por edhe në pushtetin vendor.

Ky është një moment që kërkon bashkimin dhe përkushtimin e të gjithëve për një të ardhme më të mirë për partinë tonë dhe për përfaqësimin e dinjitetshëm të komunitetit,” deklaroi deputeti Niko Kuri.