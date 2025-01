MBLEDHJA E KËSHILLIT BASHKIAK SARANDE, 30 JANAR 2025 – LIVE

MBLEDHJA E KËSHILLIT BASHKIAK SARANDE, 30 JANAR 2025

Mbledhja e Këshillit Bashkiak Sarandë 30 janar 2025 u tramentua LIVE në kanalin në youtube Saranda Web dhe në faqen e facebook.

MBLEDHJA E KËSHILLIT BASHKIAK SARANDE, 30 JANAR 2025 – Rend Dite:

1. Informacion mbi ecurinë e procesit të lidhjes së kontratave për trojet e dhëna për ndërtim me Vendim të Këshillit Bashkiak.

2. Informacion në lidhje me procesin e inventarizimit të pronave të Bashkisë, restaurimin e kinoteatrit të qytetit dhe informacion mbi Eco Campusin.

3. P/vendim “Për përdorimin e fondit të kushtëzuar për ndihmën ekonomike deri në 6 % për muajin Dhjetor 2024”.

4. P/vendim “Mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e Bashkisë për muajin Dhjetor 2024”.

5. P/vendim“Për miratimin e shtetasit M.R për t’u trajtuar në qendrën polivalente ditore të të moshuarve “Feti Rugji” Sarandë ”.

6. P/vendim “Për shprehjen e dakortësisë për bashkëfinancimin e Bashkisë Sarandë në kuadër të aplikimit për projektin; përmirësimi i kushteve të banesave ekzistuese për komunitetet e varfëra dhe të pa favorizuara dhe në “programin e strehimit social, subvencionimi i qirasë në tregun e lirë” .

7. P/vendim“Për miratimin e listës së familjeve që do të përfitojnë nga programi për; përmirësimin e banesave ekzistuese për komunitetet e varfëra dhe të pa favorizuara”.

8. P/vendim“Për miratimin e kritereve të dhënies së ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për bllok-ndihmën si dhe nga fondet e buxhetit vendor për vitin 2025”.

9. P/vendim“Për miratimin e listës së përfituesve nga programi subvencionimit të qirasë në tregun e lirë .

10. P/vendim “Për deklarimin e mbarimit para afatit të mandatit të anëtarit të Këshillit Bashkiak ”.

11. P/vendim “ Miratim i korrigjimit të gabimeve materiale”.

12. Raport për punën Këshillit të Bashkisë për 12- mujorin e Vitit 2024.

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb