Market industrialesh në Sarandë kërkon Punonjës/e
Market industrialesh në Sarandë kërkon të punësojë Punonjës/e
– Mundësi punësimi pavarësisht moshës, me kohë të plotë ose të pjesshme.
– Ambient pune familjar.
– Punësim gjatë gjithë vitit.
Për info & aplikime kontaktoni 069 20 66 917
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
