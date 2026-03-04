logo
Market industrialesh në Sarandë kërkon Punonjës/e

04/03/2613:25

Market industrialesh në Sarandë  kërkon të punësojë  Punonjës/e 

 

 – Mundësi punësimi pavarësisht moshës, me kohë të plotë ose të pjesshme.
 – Ambient pune familjar.
 – Punësim gjatë gjithë vitit.

 

Për info & aplikime kontaktoni 069 20 66 917

 

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

