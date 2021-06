Manastirliu: Nuk ka lehtësim masash, virusi nuk ka ikur

Nga sheshi ‘Skënderbej’, ministrja e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu bëri me dije se nuk do të ketë një lehtësim të masave.

“Duhet edhe në këtë situatatë që konsiderohet e mirëkontrolluar, me pacient me një numër shumë të ulët, është e rëndësishme të vijojmë të respektojmë masat dhe do jetë komiteti teknik i ekspertëve që do vlerësojë masat në të ardhmen”, tha ministrja.