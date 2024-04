Magazina HALO Ho.Re.Ca kërkon të punësojë Shofer, Magazinier dhe Sistemues raftesh

Me hapjen e magazines me te madhe industriale HALO Ho.Re.Ca, mundesohen pozicione pune me PAGA TE LARTA:



– Shofer dhe transportues mallrash me pagë neto 1 milion lekë

– Magazinier

– Sistemues/e raftesh

Nxitoni të zini pozicionin tuaj! Telefononi tani në 0699727918 ose 0676948006