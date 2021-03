LIVE: Pse iku Alket Hyseni?



Deputeti aktual i PS-së Alket Hyseni, i ftuar në emisionin “Real Story” në “News 24”, duke folur për listën e PS-së për Vlorën, deklaroi se Partia Socialiste lufton që në këtë qark të fitojë nëntë mandate.

Hyseni thekson se lista e PS-së në Vlorë është fituese, duke shtuar se janë zgjedhur personalitete të spikatura të kësaj krahine, për të përfaqësuar siç duhet zonën.

“E para në listë, Pranvera Resulaj është zonjë e nderuar, ka dhënë aftësitë e veta edhe si administratore. Ka punuar tek tatimet. Të gjitha indiciet që kanë ardhur për zonjën janë pozitive. Është edhe trend botëror, që femrat duhet të promovohen në politikë. Listën e bëri drejtuesi politik i qarkut Vlorë, Damian Gjiknuri dhe kryeministri Edi Rama. Lista është me vlera dhe është fituese.

Objektivi minimal është tetë mandate, por luftojmë për 9 mandate. Rama del përditë e thotë jam i pakënaqur, kjo do të thotë se patjetër që ka pakënaqësi, ne s’jemi perfekt, edhe pakënaqësi mund të ketë. Nuk mbyllëm disa projekte që kishim planifikuar të mbarojmë. Në zonën e Vlorës je detyruar që të zgjedhësh një përfaqësues sa më të denjë”, tha Hyseni.

Hyseni nënvizoi se PS për të është si një familje e dytë dhe u shpreh falënderuese ndaj kësaj partie që sipas tij i ka hapur shumë dyer.

“PS është histori për Shqipërinë, është e tashmja dhe e ardhmja, ka larguar prej vitesh elementë të tillë. Edhe pse ka brenda debate, ngjyra, PS-ja është forca më demokratike. Kur them për debat them për debatin që ka prodhuar PS ndër vite, edhe brenda radhëve PS ka debat. Por është një parti e disiplinuar, kur merren vendimet janë të pranuara. Ashtu sikurse ekzistojnë parime të vullneti, të parimeve. PS është një ekip i madh që do të mbështesim këtë skuadër fituese. Kishte vend për mua, por të jesh në listën e PS është nder dhe privilegj. Të jesh në Kuvendin e Shqipërisë është nderë për këdo, pavarësisht se kohët e fundit na solli opozita dytësorë, nuk janë ata që përfaqësojnë. Të jesh deputet i PS, në Kuvend është privilegj. Të jesh deputet në Vlorë është e treta privilegj. Nuk është çështje pranimi, e kam falënderuar kryeministrin, i kam kërkuar ta jap kontributin tim ashtu siç e kam dhënë para 2017. Historiku im në PS nuk nisi si deputet dhe s’do të mbarojë si deputet. Familja ime është PS, jam rritur atje. Ishte janar i ‘92-it ku shumë kishin marrë drejtim djathtas, në shkollën tonë u krijua FRESSH. Kam vijuar dhe me shumë beteja, konkurrime në PS, jo shpeshherë jo perfektë PS, por kjo familja e madhe më ka hapur dyert, shumë të tjerëve. Na ka dhënë mundësi ë të japim kontributin tonë për këtë vend. Atë që se bëjmë vetëm nëpërmjet partive politike ne kontribuojmë në këtë vend”, tha Hyseni.