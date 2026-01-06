Ligji për trajtimin penal të të miturve sjell avokat të detyrueshëm dhe hetim të specializuar
Qeveria shqiptare ka hedhur për konsultim publik një projektligj të ri që prek drejtpërdrejt Kodin e Drejtësisë Penale për të Mitur, duke sjellë ndryshime thelbësore në mënyrën se si trajtohen fëmijët që bien në konflikt me ligjin. Ligji për trajtimin penal të të miturve vjen në kuadër të procesit të integrimit europian dhe synon harmonizimin e legjislacionit shqiptar me standardet e Bashkimi Evropian, duke vendosur në qendër mbrojtjen e interesit më të lartë të fëmijës.
Sipas projektligjit, hetimi dhe gjykimi i të miturve nuk do të mund të kryhen më nga zyrtarë të pa specializuar. Çdo procedurë penale që përfshin fëmijë do të zhvillohet vetëm nga profesionistë të trajnuar posaçërisht për drejtësinë për të mitur, me qëllim shmangien e traumave dhe garantimin e një procesi më njerëzor e mbrojtës.
Një nga risitë kryesore lidhet me forcimin e garancive procedurale që në fazat e para të hetimit. Të miturit do të informohen në mënyrë të qartë, të thjeshtë dhe të kuptueshme për të drejtat e tyre. Prania e prindit, përfaqësuesit ligjor ose një personi të besuar bëhet më aktive dhe e domosdoshme gjatë procedurave, ndërsa ndihma juridike falas dhe e detyrueshme do të ofrohet në çdo rast, pa të drejtë heqjeje dorë nga avokati. Po ashtu, garantohet përkthim dhe interpretim falas për fëmijët që nuk e zotërojnë gjuhën shqipe.
Projektligji vendos theks të veçantë edhe te mbrojtja psikologjike e të miturve gjatë hetimit dhe gjykimit. Marrja në pyetje do të regjistrohet në mënyrë audiovizive, intervistat do të zhvillohen në ambiente të përshtatura për fëmijë, ndërsa numri i pyetjeve do të kufizohet për të shmangur presionin dhe stresin e panevojshëm. Në këtë proces do të përfshihen vetëm profesionistë të trajnuar posaçërisht për komunikimin me të mitur.
Sa i përket masave të sigurisë, projektligji përcakton qartë se burgimi i të miturve duhet të jetë masa e fundit dhe vetëm për kohën më të shkurtër të mundshme. Përparësi do t’u jepet masave alternative, ndërsa çdo vendim për heqje lirie do t’i nënshtrohet rishikimit periodik nga gjykata.
Ndryshime të rëndësishme parashikohen edhe për të miturit viktima apo dëshmitarë të veprave penale, veçanërisht në rastet e trafikimit dhe shfrytëzimit seksual. Projektligji sanksionon parimin e mosndëshkimit për veprime të kryera si pasojë e drejtpërdrejtë e viktimizimit, si dhe masa të forta për mbrojtjen e privatësisë dhe identitetit të fëmijëve, duke ndaluar publikimin e çdo të dhëne që mund të çojë në identifikimin e tyre në media.
Në të njëjtën kohë, nisma ligjore vendos si detyrim trajnimin e vazhdueshëm dhe të specializuar të të gjithë profesionistëve që trajtojnë çështje penale me të mitur, përfshirë gjyqtarë, prokurorë, oficerë të policisë gjyqësore, avokatë dhe profesionistë të tjerë të përfshirë në sistemin e drejtësisë.
Me këto ndryshime, autoritetet synojnë të ndërtojnë një sistem drejtësie penale më të drejtë, më mbrojtës dhe më të përshtatur për fëmijët, duke e konsideruar ndëshkimin ekstrem si përjashtim dhe jo si rregull.
