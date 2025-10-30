logo
Lejet e parkimeve të rezervuara – çështja që ka ndezur debatet në Sarandë vjen në Këshillin Bashkiak

Lejet e parkimeve të rezervuara – çështja që ka ndezur debatet në Sarandë vjen në Këshillin Bashkiak

 

Nesër, në mbledhjen e Këshillit Bashkiak Sarandë, një nga pikat më të rëndësishme të rendit të ditës do të jetë raporti i Drejtorisë së Shërbimeve Publike lidhur me lejet për vendparkime të rezervuara. Ky raport pritet të hedhë dritë mbi mënyrën se si janë dhënë lejet për parkime të posaçme në qytet, një çështje që prej vitesh ka shkaktuar debate dhe konflikte mes qytetarëve, bizneseve dhe institucioneve lokale.

 

Vija të verdha dhe motora kudo – Këshilli Bashkiak debat për parkimet në Sarandë

 

Parkimet në Sarandë janë kthyer në një nga problematikat më të nxehta të përditshmërisë, sidomos gjatë sezonit turistik, kur numri i automjeteve shumëfishohet dhe mungesa e hapësirave publike bëhet evidente. Në disa raste, qytetarët kanë ngritur shqetësime për favorizime apo zënien e hapësirave publike pa transparencë të plotë.

 

Mbledhja e nesërme pritet të tërheqë vëmendje të veçantë, pasi shumë sy janë drejtuar nga mënyra se si Bashkia do të menaxhojë në vijim çështjen e parkimeve, duke kërkuar rregullim, drejtësi dhe transparencë në përdorimin e hapësirës publike.

 

Deri më tani, Bashkia Sarandë nuk ka bërë publik një listim të plotë të lejeve ekzistuese për parkime të rezervuara, por raporti që do të prezantohet nesër mund të jetë një hap drejt rishikimit të situatës dhe vendosjes së një sistemi më të qartë për të gjithë.

 

