Lejet e parkimeve të rezervuara – çështja që ka ndezur debatet në Sarandë vjen në Këshillin Bashkiak
Lejet e parkimeve të rezervuara – çështja që ka ndezur debatet në Sarandë vjen në Këshillin Bashkiak
Nesër, në mbledhjen e Këshillit Bashkiak Sarandë, një nga pikat më të rëndësishme të rendit të ditës do të jetë raporti i Drejtorisë së Shërbimeve Publike lidhur me lejet për vendparkime të rezervuara. Ky raport pritet të hedhë dritë mbi mënyrën se si janë dhënë lejet për parkime të posaçme në qytet, një çështje që prej vitesh ka shkaktuar debate dhe konflikte mes qytetarëve, bizneseve dhe institucioneve lokale.
Parkimet në Sarandë janë kthyer në një nga problematikat më të nxehta të përditshmërisë, sidomos gjatë sezonit turistik, kur numri i automjeteve shumëfishohet dhe mungesa e hapësirave publike bëhet evidente. Në disa raste, qytetarët kanë ngritur shqetësime për favorizime apo zënien e hapësirave publike pa transparencë të plotë.
Mbledhja e nesërme pritet të tërheqë vëmendje të veçantë, pasi shumë sy janë drejtuar nga mënyra se si Bashkia do të menaxhojë në vijim çështjen e parkimeve, duke kërkuar rregullim, drejtësi dhe transparencë në përdorimin e hapësirës publike.
Deri më tani, Bashkia Sarandë nuk ka bërë publik një listim të plotë të lejeve ekzistuese për parkime të rezervuara, por raporti që do të prezantohet nesër mund të jetë një hap drejt rishikimit të situatës dhe vendosjes së një sistemi më të qartë për të gjithë.
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Ndahet nga jeta Thoma Çakuli, vëllai i kryetarit të Bashkisë Finiq Romeo Çakuli dhe gazetarit Filip Çakuli
Lejet e parkimeve të rezervuara – çështja që ka ndezur debatet në Sarandë vjen në Këshillin Bashkiak
Gjykata e Apelit lë në fuqi impiantet e ujërave të zeza – Unioni Turistik i drejtohet Gjykatës së Lartë
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21
30/10/2519:18
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 20
30/10/2519:18
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 17
30/10/2519:18
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 19
30/10/2519:18
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 25
30/10/2519:18