Legalizimet e banesave: si të merrni faturën e truallit online dhe kush përfiton ulje

Legalizimet e banesave: si të merrni faturën e truallit online dhe kush përfiton ulje

Qytetarët që kanë legalizuar banesën dhe duhet të përfundojnë procedurat për tokën ku është ndërtuar ajo, mund të aplikojnë në e-Albania për faturat e parcelës ndërtimore. Kërkesa bëhet pa pagesë, ndërsa dokumentet dërgohen elektronikisht nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës.

Faturat pajisen me vulë digjitale dhe shfaqen në seksionin “Dokumentet e mia”, ku qytetari mund t’i shkarkojë. Për këtë kërkesë nuk nevojitet paraqitja në sportelet e Kadastrës.

Këto fatura shërbejnë për të vijuar blerjen e truallit shtetëror, në rastet kur plotësohen kushtet ligjore. Pas shlyerjes së detyrimit, qytetarët mund të aplikojnë për certifikatën e pronësisë së tokës. Hapat që duhen ndjekur varen nga statusi juridik i parcelës.

Cilat kategori përfitojnë lehtësi në pagesë?

Sipas VKM-së nr. 446, datë 26 korrik 2023, për kategori të caktuara parashikohen përjashtime ose ulje të detyrimit:

  • Përjashtim 100% nga pagesa për personat paraplegjikë, tetraplegjikë dhe të verbër që plotësojnë kriteret ligjore, si dhe për kategori të përcaktuara institucionesh e bashkësish fetare.
  • Ulje 50% për familjet me anëtarë me aftësi të kufizuara, sipas kategorive të përcaktuara; familjet njëprindërore me fëmijë në ngarkim; kategorinë e dëshmorëve dhe familjarëve të tyre; si dhe poseduesit që kanë mbushur moshën e pensionit.
  • Ulje 30% për poseduesit e ndërtimeve që përfitojnë ndihmë ekonomike.

Për blerjen e parcelës shtetërore parashikohet edhe mundësia e një uljeje prej 20% kur pagesa kryhet brenda 30 ditëve nga njoftimi. Gjithashtu, sipas kushteve përkatëse, bonot e privatizimit mund të përdoren për të mbuluar 50% të vlerës.

Lehtësitë përfitohen vetëm kur plotësohen kriteret dhe paraqiten dokumentet që provojnë përkatësinë në kategorinë përfituese. Pa pagesë është aplikimi për marrjen e faturave, ndërsa detyrimi për truallin llogaritet sipas rastit dhe lehtësive që i takojnë qytetarit.

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