Lavazho e re në Sarandë kërkon punonjës
Lavazho e re në Sarandë kërkon punonjës
Ofrohen kushte shumë të mira pune.
Për më shumë informacion dhe aplikime kontaktoni në 069 289 8015
ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përmbajtja dhe përgjegjësia i përket punëdhënësit.
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 6
04/10/2511:17
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 14
04/10/2511:17
Kalaja Veneciane në Butrint, punim në rërë nga Agur Kapo
04/10/2511:17
Anija Liburna, punim në dru nga Agur Kapo
04/10/2511:17
Suvenire nga Saranda
04/10/2511:17