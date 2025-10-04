logo
Lavazho e re në Sarandë kërkon punonjës

04/10/25

Ofrohen kushte shumë të mira pune.

 

Për më shumë informacion dhe aplikime kontaktoni në 069 289 8015

 

ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përmbajtja dhe përgjegjësia i përket punëdhënësit.

 

