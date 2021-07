Lavanderi me qender ne Cuke eshte duke zgjeruar stafin e saj me punetore.

Kerkohen:

-Punetore gra per lavanderi.

–Shofer per shperndarje produktesh ne terren, (mosha e preferuar 20-30 vjec, si dhe te jete i pajisur me Patenten e klasit B

Pagesa eshte e kenaqshme.

Te interesuarit mund te kontaktojne ne nr e tel: 0694617373