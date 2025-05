Kur një artist kthehet aty ku gjithçka nisi: fjala bëhet frymëzim dhe kujtimi merr jetë

Një ditë ndryshe në gjimnazin “Hasan Tahsini” me aktorin Laert Vasili

Nga Vangjel Agora

Në një kthim emocional dhe frymëzues, gjimnazi “Hasan Tahsini” në Sarandë hapi dyert sot për një takim të veçantë me aktorin e njohur Laert Vasili — një rikthim në rrënjë, aty ku nisën hapat e parë në rrugën e artit, aty ku ëndrrat nisën të marrin formë, dhe ku fjala u shndërrua për herë të parë në zë skene.

Atmosfera në sallën e shkollës ishte e mbushur me energji pozitive, me pasion për artin dhe me emocionin e sinqertë që sjell vetëm një rikthim në vendin që të formësoi. Nxënësit e rinj, me kureshtje dhe adhurim, mirëpritën Laertin, i cili përveçse një aktor me një karrierë të pasur në teatër dhe kinematografi, mbetet gjithmonë një ish-nxënës i kësaj shkolle, një ëndërrimtar që u kthye për të ndarë frymëzim.

Gjatë fjalës së tij, Laerti ndau me të pranishmit kujtime të paharrueshme nga vitet e gjimnazit, nga përballja e parë me skenën, nga emocionet e provave të para, por edhe nga njerëzit që i dhanë besim, drejtim dhe motivim. Me një ndjeshmëri të veçantë, ai përmendi me mirënjohje një nga regjisorët e parë që i dha dorën dhe e ndihmoi të besonte në talentin e tij, duke e nxitur të ecë me guxim në rrugën e aktorit. “Kur dikush të thotë ‘ti mundesh’, aty fillon ëndrra,” — tha ai me zë të dridhur nga emocionet.

Në këtë takim mori pjesë edhe ish-mësuesi dhe drejtori i gjimnazit, Xhorxhi Vasili, një figurë e respektuar në komunitetin arsimor të Sarandës. Laerti e vlerësoi si një ndër mësuesit emblemë të shkollës, që mbetet simbol i përkushtimit dhe udhëzimit.

Nxënësit dëgjuan me vëmendje rrëfimet për rrugëtimin artistik të Laertit — nga rolet e para në skenat lokale, te projektet teatrale dhe filmike brenda dhe jashtë vendit, deri tek eksperienca e tij më e fundit në edicionin e katërt të Big Brother VIP, e cila e solli edhe më pranë publikut të gjerë. Por më shumë se për famën, ai foli për pasionin. Për punën. Për përkushtimin që kërkon arti.

“Mos hiqni dorë nga arti,” ishte mesazhi i tij thelbësor. “Mos u largoni nga ëndrra. Merruni me pasion, punoni me shpirt, sepse skena pret zërin tuaj. Aty ku ka pasion, ka rrugë. Dhe aty ku ka kujtim, ka frymëzim për të ecur përpara.”

Ky takim nuk ishte vetëm një vizitë. Ishte një rikthim që u kthye në rrëfim. Ishte një përqafim i së shkuarës me të tashmen, një urë mes brezash, dhe një dëshmi e gjallë se arti nuk lind vetëm në skena të mëdha, por në klasat e thjeshta ku një regjisori i ri i jep besim një adoleshenti që guxon të ëndërrojë.

Arti është kujtim. Arti është mirënjohje. Arti është dritë. Dhe Laert Vasili sot e ndau këtë dritë me të rinjtë që ndoshta, një ditë, do të jenë ata që do të kthehen për të thënë: “Gjithçka nisi këtu.”

