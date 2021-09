Kryetari i Forumit Rinor të PD Konispol bashkohet me Lëvizjen “Basha IK”

Kryetari i Forumit Rinor të Partisë Demokratike për bashkinë Konispol Gëzim Avduli i është bashkuar lëvizjes së nisur nga ish kryeministri Berisha për largimin e kryetarit të PD Lulzim Basha.

Është vetë Sali Berisha i cili nëpërmjet një publikimi në facebook shkruan:

Me Gezim Avdylin, Kryetar i FRPD per Konispolin. Mbeshtetje masive e te rinjve per te Foltoren per nje Parti Demokratike me te bashkuar, me te forte, me te hapur.

Rrofte Forumi Rinor i Partise Demokratike. sb