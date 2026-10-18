Kryepeshkopi Joan mesazh: Shqipëria është e të gjithëve, duhen vendime të urta dhe të pjekura
Kryepeshkopi Joan ka përcjellë një mesazh për përgjegjësi dhe vendimmarrje në shërbim të të gjithë qytetarëve, në lidhje me protestat dhe përplasjet në Tiranë. Gjatë meshës së mbajtur sot në Katedralen “Ngjallja e Krishtit” në Tiranë, kreu i Kishës Ortodokse Shqiptare u ndal te përgjegjësia e atyre që marrin vendime për vendin.
“Lutemi që Perëndia t’i ndriçojë të gjithë ata që kanë përgjegjësinë e vendimeve, të marrin vendime të urta dhe të pjekura në shërbim të të gjithë vendit”, u shpreh Kryepeshkopi Joan.
Thirrja e tij u drejtohet veçanërisht atyre që kanë përgjegjësi vendimmarrëse, duke kërkuar urtësi, pjekuri dhe orientim drejt interesit të përbashkët. Në kushtet e tensioneve, mesazhi vendos theksin te nevoja për vendime që u shërbejnë të gjithë qytetarëve. “Shqipëria është e të gjithëve”, theksoi Kryepeshkopi, duke shtuar se të gjithë ata që jetojnë në këtë vend janë pjesë e tij dhe kanë të drejtë të marrin pjesë në ndërtimin e tij.
Ky pohim është mesazhi qendror i fjalës së tij: pjesëmarrja në jetën dhe të ardhmen e vendit është e drejtë e çdo qytetari. Në raport me protestat, ai sjell në vëmendje rëndësinë e përfshirjes dhe respektimit të zërit të të gjithëve. Kryepeshkopi Joan e përmbylli mesazhin me lutjen që të ndriçohen mendjet për të marrë vendimet e duhura, duke përsëritur se Shqipëria është shtëpia e përbashkët e të gjithëve.
MESAZHI I PLOTË
“Lutemi që Perëndia t’i ndriçojë të gjithë ata që kanë përgjegjësinë e vendimeve, të marrin vendime të urta dhe të pjekura në shërbim të të gjithë vendit. Sepse Shqipëria është e të gjithëve. Të gjithë ata që banojnë këtu, janë pjesë e saj dhe të gjithë kanë të drejtën për të marrë pjesë në ndërtimin e saj. Prandaj, i lutemi Zotit që të ndriçojë mendjet për të marrë vendimet e duhura dhe shpresojmë që lutjet e të drejtëve Perëndia do t’i dëgjojë. Shqipëria është e të gjithëve”, tha Kryepeshkopi Joan.