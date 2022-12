Kryeministri grek Mitsotaqis vizitë në Bashkinë Finiq

Kryeministri i Greqisë do të zhvillojë një vizitë në Bashkinë Finiq.

Vizita do të zhvillohet të mërkurën, ku kryeministri grek do të ketë një takim me zyrtarë dhe banorë të zonës në qendrës Kulturore “Katina Papas” në Livadhja.

Lajmi për vizitën e Mitsotaqis është bërë publik nga kryetari i Bashkisë Finiq Kristo Kiço, i cili fton banorët e zonës të marrin pjesë në këtë vizitë të parë të Mitsotaqis në zonën e Finiqit.