Kroçera luksoze EXPLORA II mbërrin për herë të parë në Sarandë me 729 turistë

Nga

Ka mbërritur për herë të parë mëngjesin e sotëm në Sarandë kroçera luksoze EXPLORA II me 729 turistë në bord. Anija erdhi nga Bari i Italisë dhe vijon të qëndrojë e ankoruar në gjirin e Sarandës. Me këtë mbërritje, numri i ndalesave të kroçerave në Sarandë gjatë këtij viti arriti në 32.

Pas ankorimit, turistët nisën të zbarkonin me varkat e anijes. Krahas vizitave në Sarandë, grupe turistësh u nisën drejt Butrintit, Syrit të Kaltër dhe qytetit të gurtë të Gjirokastrës.

Në bord udhëtojnë turistë nga disa kontinente, ndër ta nga Austria, Australia, Belgjika, Kanadaja, Kosta Rika, Gjermania, Peruja, Zimbabveja, Serbia dhe Afrika e Jugut.

EXPLORA II është 248 metra e gjatë dhe ka 461 suita. Ajo u ndërtua në Itali nga Fincantieri dhe iu dorëzua në shtator 2024 kompanisë Explora Journeys, pjesë e grupit MSC.

Sipas itinerarit të operatorit, largimi nga Saranda është planifikuar për në orën 19:00. Pas një dite në det, kroçera pritet të ndalojë në Santorini më 18 nëntor dhe të mbërrijë në portin e Pireut më 19 nëntor. Saranda Web

NDAJE ME MIQTË

NA NDIQNI:

Facebook Saranda Web +208,000 ndjekës Instagram @sarandaweb +36,000 ndjekës TikTok @sarandaweb +24,000 ndjekës YouTube Saranda Web +14,000 abonentë Google Saranda Web ★ Shto Burim i preferuar

POSTIMET E FUNDIT
Bileta në Butrint rritet në 1,200 Lekë. AADF: Do të bëjmë investime dhe kërkime shkencore

Bileta në Butrint rritet në 1,200 Lekë. AADF: Do të bëjmë investime dhe kërkime shkencore

Lexoni më shumë
Kroçera luksoze EXPLORA II mbërrin për herë të parë në Sarandë me 729 turistë

Kroçera luksoze EXPLORA II mbërrin për herë të parë në Sarandë me 729 turistë

Lexoni më shumë
Aksident i rëndë: automjeti përplaset me shtyllën e ndriçimit, shoferi transportohet në spital

Aksident i rëndë: automjeti përplaset me shtyllën e ndriçimit, shoferi transportohet në spital

Lexoni më shumë
3 ditë para Festës së Mandarinës, kryebashkiaku thërret fermerët për të diskutuar problemet e shitjes

3 ditë para Festës së Mandarinës, kryebashkiaku thërret fermerët për të diskutuar problemet e shitjes

Lexoni më shumë
Reshjet e shiut rikthehen në Sarandë, ja si parashikohet moti sot dhe nesër

Reshjet e shiut rikthehen në Sarandë, ja si parashikohet moti sot dhe nesër

Lexoni më shumë
“Çdo pasuri ka historinë e saj”, Odise Kote promovon në Sarandë romanin “Shpërfytyrimi”

“Çdo pasuri ka historinë e saj”, Odise Kote promovon në Sarandë romanin “Shpërfytyrimi”

Lexoni më shumë
Lexoni postimet e fundit

NJOFTIME
Lajme
Histori
Njoftime
Sarandaweb
NA NDIQNI

© 2026 SARANDA WEB · Të gjitha të drejtat e rezervuara.