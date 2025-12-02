Konispol – Inaugurohet këndi i ri i lojërave, investim i Raiffeisen Invest në bashkëpunim me Bashkinë – VIDEO
Në qytetin e Konispolit u inaugurua sot këndi i ri i lojërave, një investim i mundësuar nga Raiffeisen Invest në bashkëpunim me Bashkinë Konispol. Kjo hapësirë e re rekreative vjen me synimin për t’u ofruar fëmijëve një ambient të sigurt dhe bashkëkohor për lojë dhe zhvillim.
Në ceremoninë e inaugurimit morën pjesë Drejtori i Pergjithshëm i Raiffeisen Bank Shqipëri, z. Christian Canacaris si dhe kryetari i Bashkisë Konispol z. Ergest Dule, të cilët vlerësuan kontributin e këtij projekti dhe rëndësinë që ai ka për komunitetin lokal.
Ky investim është pjesë e angazhimit të Raiffeisen Bank dhe Raiffeisen Invest për përgjegjësi sociale, duke mbështetur iniciativat që sjellin ndikim pozitiv dhe përmirësim të jetës së përditshme për qytetarët.
Këndi i lojërave në Konispol vjen si një shembull i bashkëpunimit të suksesshëm mes sektorit privat dhe institucioneve vendore, me fokus tek fëmijët dhe të ardhmen e komunitetit.
