KOMPANIA ROAL FOOD KËRKON AGJENT SHITJE NË SARANDË

Kandidati duhet te kete vendbanim ne Sarandë.

Marres porosie per produktet ushqimore qe kompania tregton.

Pozicioni i punes ushtrohet duke u pajisur me palmer (celularin nga i cili dergon porosite dhe kryen vizitat).

Pozicioni i punes do te pajiset edhe me mjetin e punes nga kompania ne menyre qe te mbulohen edhe rrethinat e Sarandes ne marrje porosie.

Kandidati te kete eksperience te meparshme sektorin e shitjes

Detyrat

Do te kete zonen e tij me marketet qe do te mbuloje per vizite dhe marrje porosie.

Zonen do e mbuloje me vizita me mjetin e punes.

Do te dergoje porosite per furnizime me ane te palmerit (celular).

Do kryeje kontrollin e produkteve te firmes ne markete duke kontrolluar pozicionimet edhe per data te aferta qe ka marketi.

Kualifikimet

Te jete i komunikueshem dhe me aftese shitjeje te mira.

Te jete korrekt ne punen e tij.

Mosha e preferuar : 25-35 vjec

Te jete i afte te punoje ne grup

PAGA: BAZE + BONUSE



Te interesuarit te dergojne cv : hr.roalfood@outlook.com

Cel. : 0686021526