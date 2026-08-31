Kompania Gjoni kërkon Arkëtar-Ekonomist, Shofer dhe Punonjës magazine
Kompania Gjoni në Sarandë kërkon të punësojë :
✅ Çfarë ofrohet:
– Kushte shumë të mira pune dhe Page e kënaqshme
– Kontratë e plotë pune
Të interesuarit të kontaktojnë 0693310077 ose të paraqiten për aplikime dhe intervista te Kompania Gjoni.
📍 Adresa: Rr. Peshkatari, Sarandë
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