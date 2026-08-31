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Kompania Gjoni kërkon Arkëtar-Ekonomist, Shofer dhe Punonjës magazine

31/08/2614:07

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Kompania Gjoni në Sarandë kërkon të punësojë :

🔹 Punonjës magazine
🔹 Shofer dhe punonjës
🔹 Punonjës/e arke, ekonomist

 

Çfarë ofrohet:

 – Kushte shumë të mira pune dhe Page e kënaqshme

 – Kontratë e plotë pune

 

Të interesuarit të kontaktojnë 0693310077 ose të paraqiten për aplikime dhe intervista te Kompania Gjoni.

📍 Adresa: Rr. Peshkatari, Sarandë

 

Kompania Gjoni në Sarandë kërkon të punësojë :  Punonjës magazine  Shofer dhe punonjës Punonjës/e arke, ekonomist

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

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