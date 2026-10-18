KMSH thirrje institucioneve: Merrni seriozisht kërkesat e qytetarëve, shmangni dhunën
Komuniteti Mysliman i Shqipërisë ka reaguar për protestat dhe zhvillimet e fundit në vend, duke u kërkuar institucioneve t’u përgjigjen me seriozitet kërkesave të qytetarëve dhe duke theksuar kundërshtimin ndaj çdo forme dhune. Në deklaratë, KMSH e njeh shprehimisht të drejtën për të protestuar dhe për të kërkuar llogaridhënie si pjesë të rëndësishme të jetës shoqërore. Ky është një nga mesazhet kryesore drejtuar institucioneve: qytetarët kanë të drejtë të ngrenë zërin dhe të kërkojnë përgjigje.
“U bëjmë thirrje institucioneve t’u përgjigjen me seriozitet kërkesave të qytetarëve”, shprehet KMSH, duke vendosur në qendër të reagimit nevojën që shqetësimet e protestuesve të dëgjohen dhe të trajtohen me përgjegjësi.
Përballë situatës së krijuar, Komuniteti Mysliman kërkon “reflektim të sinqertë, urtësi dhe përgjegjësi”. Thirrja për reflektim shoqërohet me kërkesën që të vlerësohen pasojat e fjalëve dhe veprimeve mbi jetën e përbashkët, si dhe të shmanget çdo veprim që mund të thellojë përçarjen mes qytetarëve.
KMSH thekson se dinjiteti njerëzor, siguria dhe e mira e vendit duhet të jenë në qendër të çdo vendimmarrjeje. Për institucionet, ky mesazh kërkon që përgjigjja ndaj protestave dhe pakënaqësisë qytetare të udhëhiqet nga respekti për njeriun dhe nga kërkimi i zgjidhjeve përmes dialogut.
Deklarata kundërshton gjithashtu gjuhën nxitëse dhe urrejtjen, ndërsa u kërkon të gjitha palëve vetëpërmbajtje, maturi dhe përgjegjësi. Dallimet politike apo shoqërore, sipas KMS-së, nuk duhet të bëhen shkak për largim dhe përçarje mes qytetarëve.
Në përfundim, Komuniteti Mysliman u drejtohet edhe drejtuesve të vendit, duke kërkuar që të gjendet rruga e dialogut dhe e zgjidhjeve të drejta. Mesazhi që përshkon deklaratën është respektimi i së drejtës për të protestuar, dëgjimi serioz i kërkesave qytetare dhe shmangia e çdo forme dhune.
Deklarata e Komunitetit Mysliman të Shqipërisë:
Komuniteti Mysliman i Shqipërisë po i ndjek me vëmendje zhvillimet e fundit në vend dhe protestat që po zhvillohen, duke shprehur shqetësimin për çdo situatë që mund të cenojë paqen sociale, sigurinë dhe bashkëjetesën mes qytetarëve.
Ne besojmë se e drejta për t’u shprehur, për të protestuar dhe për të kërkuar llogaridhënie është pjesë e rëndësishme e jetës shoqërore, ndërsa ruajtja e paqes, respekti ndaj tjetrit dhe shmangia e çdo forme dhune janë përgjegjësi e përbashkët e të gjithëve.
Në këto momente, nevojiten reflektim i sinqertë, urtësi dhe përgjegjësi nga të gjithë, për të vlerësuar pasojat e fjalëve dhe veprimeve tona mbi jetën e përbashkët. U bëjmë thirrje institucioneve t’u përgjigjen me seriozitet kërkesave të qytetarëve dhe të gjitha palëve të tregojnë vetëpërmbajtje, maturi dhe përgjegjësi, duke shmangur gjuhën nxitëse, urrejtjen dhe çdo veprim që mund të thellojë përçarjen mes qytetarëve, duke vendosur dinjitetin njerëzor, sigurinë dhe të mirën e vendit në qendër të çdo vendimmarrjeje.
Çdo mosmarrëveshje, sado e ndërlikuar të jetë, duhet të kërkojë zgjidhje përmes dialogut, dëgjimit të ndërsjellë dhe respektimit të ligjit e institucioneve.
Shqipëria është shtëpia e përbashkët e të gjithëve. Dallimet në qëndrime dhe bindje nuk duhet të na largojnë nga njëri-tjetri, por të na kujtojnë se paqja, dinjiteti njerëzor dhe e ardhmja e vendit janë vlera që na bashkojnë përtej çdo dallimi politik apo shoqëror.
Si institucion fetar, Komuniteti Mysliman i Shqipërisë mbetet i përkushtuar ndaj paqes, harmonisë, mirëkuptimit dhe bashkëjetesës. Ne besojmë se fjala e urtë është më e fortë se zemërimi, se dialogu është më frytdhënës se përplasja dhe se përgjegjësia ndaj së mirës së përbashkët duhet të udhëheqë çdo veprim.
Në këto ditë, lutemi që Zoti i Madhëruar t’i japë vendit tonë qetësi e urtësi, t’i udhëzojë të gjithë drejt së mirës, t’u dhurojë zemrave paqe e mirëkuptim dhe t’i ndihmojë drejtuesit, qytetarët dhe të gjithë aktorët e shoqërisë të gjejnë rrugën e dialogut dhe të zgjidhjeve të drejta.
Zoti e ruajtë Shqipërinë, i mbrojtë qytetarët e saj dhe na udhëzoftë të gjithëve drejt paqes, drejtësisë dhe së mirës së përbashkët. Amin!
Komuniteti Mysliman i Shqipërisë