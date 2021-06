VIDEO/ Kisha e Shen Merise, Manastiri Krorez

Kisha e Shen Merise, Manastiri Krorez

Kisha e Manastirit të Shën Mërisë Krorëz është ndërtuar në një breg shkëmbor, në një pozitë natyrore të mbrojtur dhe njëkohësisht piktoreske, prej nga hapet një pamje e gjerë e peizazhit bregdetar.

Ndodhet mbi plazhin e Krorëzës dhe mbërritja këtu mundësohet vetëm me ecje në këmbë

Nga ndërtimet e vjetra të manastirit kanë arritur deri në ditët e sotme kisha, kulla dhe një ndërtesë me çardak.

Kisha ne Krorez është pikturuar në vitin 1672, por këto piktura janë dëmtuar rëndë si pasojë e shkrimit të emrave nga ushtarët përgjatë viteve të ateizmit.

Është e tipit në formë kryqi me kupolë, me përmasa të brendshme 7,90×4,40 m.

Ambjenti i altarit ndahet nga një ikonostas prej muri guri, me tri hapësira hyrjeje.

Aktualisht Kisha e Shën Mërisë në Manastirin e Krorezës rrezikon shembjen për shkak se rrënjët e pemëve të mbira përgjatë viteve kanë depërtuar në muret e kishës