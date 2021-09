Kërkoi të shkojë në Veting me pranga në duar, prokurori Sali Hasa ndërron mendje dhe s’paraqitet!

Prokurori i Sarandës, Sali Hasa i arrestuar për korrupsion do ishte prokurori i parë që do të shkonte në veting me pranga në duar, por ka ndërruar mendje.

Ndonëse dje kërkoi leje për të qenë i pranishëm në seancë dhe Drejtoria e Burgjeve dha dakordësi, prokurori ka vendosur të mos marrë pjesë vetë, por as nuk ka dërguar avokat që ta përfaqësojë