Kërkohet punonjës/e për pastrim dhe mirëmbajtje shtëpie 4 orë në ditë

04/12/25

Kërkohet një person për  pastrim dhe mirëmbajtjeje shtëpie në zonën e Rrugës Butrinti, Sarandë.

 

  • Pozicioni: Pastrim/Mirëmbajtje shtëpie
  • Orari: 4 orë në ditë, nga e hëna në të premte
  • Vendndodhja: Rr. Butrinti, Sarandë

 

📞 Për informacion: +355 69 92 68 900

🔹 Announcement – Part-Time Home Cleaning Opportunity

 

A person is needed for home cleaning and basic maintenance in Rruga Butrinti, Sarande.

 

  • Position: Home cleaning/maintenance
  • Schedule: 4 hours per day, Monday to Friday
  • Location: Rr. Butrinti, Sarande

 

📞 For information: +355 699 268 900

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

