Kërkohet punonjës/e për pastrim dhe mirëmbajtje shtëpie 4 orë në ditë
Kërkohet një person për pastrim dhe mirëmbajtjeje shtëpie në zonën e Rrugës Butrinti, Sarandë.
- Pozicioni: Pastrim/Mirëmbajtje shtëpie
- Orari: 4 orë në ditë, nga e hëna në të premte
- Vendndodhja: Rr. Butrinti, Sarandë
📞 Për informacion: +355 69 92 68 900
🔹 Announcement – Part-Time Home Cleaning Opportunity
A person is needed for home cleaning and basic maintenance in Rruga Butrinti, Sarande.
- Position: Home cleaning/maintenance
- Schedule: 4 hours per day, Monday to Friday
- Location: Rr. Butrinti, Sarande
📞 For information: +355 699 268 900
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
