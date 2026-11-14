Kamera, frigoriferi dhe televizori me Wi-Fi, si i shfrytëzojnë hakerët dhe çfarë duhet të bëni. Gjatë tetorit dhe nëntorit, sulmet kibernetike shkaktuan probleme në funksionimin e frigoriferëve të supermarketeve në Europë, përfshirë Italinë. Rasti ngre një pyetje edhe për familjet që përdorin kamera sigurie, televizorë, kondicionerë ose pajisje të tjera me Wi-Fi. Çfarë mund të ndodhë nëse dikush merr kontrollin e njërës prej tyre?
Kur shihni nga telefoni pamjet e kamerës ose ndizni kondicionerin para se të mbërrini në shtëpi, po përdorni një funksion që lejon qasje nga larg. Nëse llogaria ka një fjalëkalim të dobët ose pajisja ka një dobësi sigurie që ende nuk është korrigjuar, dikush tjetër mund të fitojë qasje. Te një kamerë, kjo mund të nënkuptojë se një person i paautorizuar sheh pamjet nga brenda banesës.
Sulmuesit shpesh kërkojnë shumë pajisje me të njëjtën dobësi. Një ruter ose një pajisje që përdorni për të parë kanale në televizor mund të vazhdojë të punojë si zakonisht, ndërkohë që përdoret në sfond për të sulmuar faqe interneti.
Kontrolloni ruterin. Ruteri ka dy fjalëkalime me role të ndryshme. Me njërin lidheni me Wi-Fi, ndërsa me tjetrin hyni në panelin ku ndryshohen cilësimet e rrjetit. Përdorni fjalëkalime të ndryshme për të dyja. Nëse ruteri ofron një rrjet të izoluar, lidhini kamerat dhe pajisjet inteligjente atje. Kjo kufizon mundësinë që një pajisje e prekur të komunikojë me kompjuterët dhe telefonat në rrjetin kryesor.
Mbroni llogaritë e kamerave dhe videointerfonëve. Ndryshoni fjalëkalimin fillestar, nëse pajisja e ka një të tillë. Aktivizoni verifikimin me dy hapa kur aplikacioni e ofron. Kështu, për të hyrë në llogari kërkohet një konfirmim shtesë edhe nëse dikush e di fjalëkalimin.
Përditësoni televizorin dhe pajisjet e tjera. Te cilësimet e pajisjes, kërkoni opsionin për përditësimin e sistemit. Përditësimet mund të korrigjojnë dobësi që sulmuesit shfrytëzojnë. Në televizor ose TV Box, instaloni aplikacione vetëm nga dyqani zyrtar. Kur blini një pajisje të re, kontrolloni për sa kohë prodhuesi ofron përditësime sigurie.
Mbajeni lidhjen me internetin kur ju shërben. Nëse frigoriferi ose kondicioneri punon normalisht pa Wi-Fi dhe ju e përdorni vetëm nga butonat ose telekomanda, mund ta mbani të shkëputur. Nëse përdorni një bravë inteligjente, aktivizoni njoftimet për hapjen e derës dhe mbani në dispozicion çelësin fizik ose kodin e emergjencës, sipas modelit.
Çfarë të bëni nëse dyshoni se dikush ka hyrë?
Nëse merrni njoftim për një hyrje që nuk e njihni ose kamera lëviz pa komandën tuaj, shkëputeni pajisjen nga interneti. Ndryshoni fjalëkalimin e llogarisë nga telefoni ose kompjuteri dhe, nëse aplikacioni e lejon, mbyllni të gjitha hyrjet aktive. Përpara se ta rilidhni, kontrolloni për përditësime dhe ndiqni udhëzimet e prodhuesit për të vendosur nëse duhet ta riktheni në cilësimet e fabrikës.