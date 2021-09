Kadastra Sarandë: Oraret e takimeve me qytetarët në Aluizni dhe Hipotekë

Drejtuesja e re e Agjencisë Shtetërore të Katastrës në Sarandë Aida Demi ka publikuar ditën e sotme oraret e takimeve me qytetarët në Aluizni dhe Hipotekë.

Në njoftimin e shpërndarë thuhet se pritjet me qytetarët në Aluizni do të jenë çdo të martë nga ora 09:00 – 12:00, ndërsa pritjet me qytetarë në Hipotekë do të jenë çdo të mërkurë nga ora 09:00 – 12:00