Ka humbur Spiro Qirjaqi 93 vjeç, nga Lefterhori në Delvinë
Ka humbur Spiro Qirjaqi, 93 vjeç, nga fshati Lefterhori në Delvinë.
I moshuari Spiro Qirjaqi ka ardhur sot në mëngjes në Sarandë për tërheqjen e pensionit dhe prej atij momenti nuk dihet asgjë për fatin e tij.
Kushdo që ka informacion, lutet të kontaktojë menjëherë Policinë në numrin 129.
Ju lutemi shpërndajeni këtë njoftim për të ndihmuar në gjetjen e tij sa më shpejt.
