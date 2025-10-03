logo
Ka humbur Spiro Qirjaqi 93 vjeç, nga Lefterhori në Delvinë

03/10/25

Ka humbur Spiro Qirjaqi, 93 vjeç, nga fshati Lefterhori në Delvinë.

I moshuari Spiro Qirjaqi ka ardhur sot në mëngjes në Sarandë për tërheqjen e pensionit dhe prej atij momenti nuk dihet asgjë për fatin e tij.

 

Ka humbur Spiro Qirjaqi, 93 vjeç, nga fshati Lefterhori në Delvinë

 

Kushdo që ka informacion, lutet të kontaktojë menjëherë Policinë në numrin 129.

 

Ju lutemi shpërndajeni këtë njoftim për të ndihmuar në gjetjen e tij sa më shpejt.

 

Ka humbur Spiro Qirjaqi 93 vjeç, nga Lefterhori në Delvinë

