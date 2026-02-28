logo
JEPET ME QIRA MAGAZINË TE URA E GAJDARIT NË SARANDË

28/02/2614:10

📢 JEPET ME QIRA MAGAZINË TE URA E GAJDARIT NË SARANDË

Jepet me qira magazinë në një nga zonat më të aksesueshme të Sarandës, te Ura e Gajdarit, e përshtatshme për çdo lloj aktiviteti biznesi që kërkon hapësirë dhe kushte optimale ruajtjeje.

 

Detajet e pronës:

 

  • Sipërfaqe: 240 m²
  • Ambient i boshatisur dhe gati për përdorim
  • E pajisur me dhomë frigoriferike
  • 2 frigoriferë ngrirës dhe freskues (me funksion dual: ngrirës & freskues)
  • 1 frigorifer ftohës
  • Tualet

✅ Facilitetet:

 

  • Furnizim i pandërprerë me drita dhe ujë
  • Linjë interneti funksionale
  • Rrugë e shtruar, e përshtatshme për çdo lloj automjeti
  • Parkim i bollshëm, si para magazinave ashtu edhe jashtë tyre

 

Magazina është ideale për biznese që kërkojnë hapësirë të gjerë dhe kushte të sigurta për ruajtjen e produkteve ushqimore apo mallrave të ndryshme.

 

💰 Çmimi i negociueshëm
📞 Për më tepër informacion kontaktoni: 069 23 30 883

 

 

ℹ️ Ky është një njoftim i publikuar me kërkesë të palës së interesuar. Saranda Web nuk ndërmjetëson dhe nuk është palë në marrëveshje.

 

