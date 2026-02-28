JEPET ME QIRA MAGAZINË TE URA E GAJDARIT NË SARANDË
📢 JEPET ME QIRA MAGAZINË TE URA E GAJDARIT NË SARANDË
Jepet me qira magazinë në një nga zonat më të aksesueshme të Sarandës, te Ura e Gajdarit, e përshtatshme për çdo lloj aktiviteti biznesi që kërkon hapësirë dhe kushte optimale ruajtjeje.
Detajet e pronës:
- Sipërfaqe: 240 m²
- Ambient i boshatisur dhe gati për përdorim
- E pajisur me dhomë frigoriferike
- 2 frigoriferë ngrirës dhe freskues (me funksion dual: ngrirës & freskues)
- 1 frigorifer ftohës
- Tualet
✅ Facilitetet:
- Furnizim i pandërprerë me drita dhe ujë
- Linjë interneti funksionale
- Rrugë e shtruar, e përshtatshme për çdo lloj automjeti
- Parkim i bollshëm, si para magazinave ashtu edhe jashtë tyre
Magazina është ideale për biznese që kërkojnë hapësirë të gjerë dhe kushte të sigurta për ruajtjen e produkteve ushqimore apo mallrave të ndryshme.
💰 Çmimi i negociueshëm
📞 Për më tepër informacion kontaktoni: 069 23 30 883
ℹ️ Ky është një njoftim i publikuar me kërkesë të palës së interesuar. Saranda Web nuk ndërmjetëson dhe nuk është palë në marrëveshje.
