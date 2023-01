Jep dorëheqjen një deputet i PD për Qarkun Vlorë, kush shkon në Parlament?

Deputeti i Partise Demokratike per Qarkun Vlore, Fatjon Veizaj ka dhene doreheqjen nga mandati diten e sotme.

Per shkak te vendimit te Gjykates Kushtetuese qe i jep prioritet kandidateve me me shume vota, lista e Qarkut Vlore ka ndryshuar dhe poshte katershes fituese, vijne me numrin 5 Gezim Ademaj dhe numri 6 Jolio Dine.

Rradha per tu ulur ne karrigen e parlamentit i takon Gezim Ademajt, i cili nuk dihet nese do e pranoje apo jo mandatin.

Levizjet e fundit afrojne kandidatin per deputet Jolio Dine, i cili nese Ademaj nuk pranon ose dikush tjeter jep doreheqjen, i bie te jete deputet ne parlamentin e Shqiperise.