Jep dorëheqjen kreu i “Bashkimit Delvinjot”, Ilia Zero: Më akuzuan se kam patur qëllime të errëta

Kretari i shoqatës “Bashkimi Delvinjot” Ilia Zero ka dhënë dorëheqjen.

Nëpërmjet një statusi në facebook, Ilia Zero ka njoftuar dorëheqjen e tij dhe ka shpjeguar arsyet që e detyruar drejt këtij akti.

STATUSI I ILIA ZERO:

Te nderuar bashkeatedhetare ! Erdha me deshiren e mire dhe shpirtin e paster patriotik ..

Gjat gjithe rrugetimit tim pes vjecar ne sherbim te komunitetit u akuzova nga qarqe te ndrishme se cdo sherbim qe i ofroja vendelindjes time dhe komunitetit tim kishte qellime te erreta..tashme qellimet e mia te erreta u zbuluan ato qene sherbimet me te sinqerta ne dobi te komunitetit dhe vendelindjes time si dhe me gjere bashkeatedhetareve te prekur nga termeti dhe fatkeqsite natyrore dhe shendetesore ne te dy vendet ne Greqi por edhe Shqiperi .dhe disi keshtu mbillet nje kapitull me shijen e embel te mirnjohjes mazikisht nga ju te kontributit tim

Por dhe me shijen e hidhur te helmit keqdashes nga qarqe dhe interesa te ndrishme

.akoma dhe veprime vandalizmi duke perdorur kuaj pa kapister , ndaj meje dhe bashkeshortes time ne aktivitetin e fundit te organizuar me inisiativen e Nen/kryetarit me rastin e 9 Tetorit. dites se clirimit te vendelindjes sone nga lufta antifashiste nacionalclirimtare ..ku vitet e tjera eshte zhvilluar ne zyrat e shoqates. por kete vit per arsye te ndarjes nga jeta te mikut ton I cili na ka dhuruar edhe zyrat humanisht .ishte i pa mundur nje organizim I tylle ne vendin ku para pak muajsh u percoll per ne banesen e fundit

Disa marin gabim andresen eshte tjeter gje te derdhesh gjakun per te cliruar nga cizmja e huaj vendin tend dhe eshte tjeter gje te parashikosh se c fare do te behet pasi ti ke dhen jeten per vendin tend ..pra Lavdi atyre bijeve dhe bijave te vendelindjes time patrioteve te cdo lloj besimi fetar apo politik te majte e te djathte qe dhane jeten e tyre duke luftuar per te cliruar nga cizmja e huaj vendin e tyre ..vendlindjen tone ..

Se fundi I bej thyrje Grupit te Kontrollit ekonomik deri ne fund te muajit te thyre arketaren e shoqates dhe te beje inventarin dhe procesverbalin perkates ne baze te statutit tone

.Grupi I kontrollit Ekonomik si nje trup I vecant nga kryesia dale nga zgjedhjet e fundit te antarsise te bashkimit Delvinjot 15 /12 /2019 do ti dorzoje grupit te ardhshem te bashkimit delvinjot dhe arketares te kryesise se re qe do te zgjidhet gjendjen ekonomike qe trashigoi dhe disponon arka e Bashkimit Delvinjot….

Ju faleminderit per mirnjohjen dhe mbeshtetjen tuaj

Me Respekt per ju Ilia Zero !