JAVA E PESTË E AKSIONIT TË IMT & POLICISË BASHKIAKE SARANDË – VIDEO
JAVA E PESTË E AKSIONIT TË IMT & POLICISË BASHKIAKE SARANDË
Aksioni i përbashkët i Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit (IMT) dhe Policisë Bashkiake në Sarandë ka hyrë në javën e pestë, duke shënuar një fazë të re ndërhyrjesh që po afrohen gjithnjë e më shumë drejt qendrës së qytetit. Pas prishjeve të ndërtimeve pa leje në periferi dhe lagje të ndryshme, këtë javë vëmendja është përqendruar te objektet që kanë zaptuar hapësirat publike pranë zonave me qarkullim të lartë, përfshirë shkallë, veranda dhe struktura shtesë të ngritura pa leje urbanistike.
Ndërhyrjet e sotme kanë prekur biznese dhe njësi shërbimi që kanë ndërtuar shkallë apo veranda mbi trotuare dhe hapësira publike, duke kufizuar lëvizjen e qytetarëve dhe turistëve. Ndryshe nga javët e para, ku prishjet ishin kryesisht në zona periferike apo pa banorë, tashmë IMT dhe Policia Bashkiake po përballen me situata më të ndërlikuara, pasi përfshihen biznese aktive dhe prona private me interes ekonomik.
Në disa raste, pronarët janë paralajmëruar paraprakisht për të larguar vetë instalimet, shkallët dhe verandat, por jo të gjithë kanë zbatuar njoftimet. Në disa objekte është vërejtur pakënaqësi dhe diskutime me inspektorët, të cilët mbajnë qëndrimin se çdo zbatim bëhet në bazë të planit të rregullimit urban dhe rikthimit të hapësirave publike në funksion qytetar.
Bashkia Sarandë ka paralajmëruar kohë më parë se sezoni veror i vitit të ardhshëm duhet të gjejë qytetin me korsitë e këmbësorëve të lira, pa pengesa vizuale apo strukturore. Shkallët dhe verandat që zgjaten mbi trotuar, duke detyruar qytetarët të ecin në rrugë automobilistike, janë shënjestra kryesore e këtij aksioni.
Ndërsa një pjesë e qytetarëve e mbështet këtë operacion duke e parë si domosdoshmëri për të rikthyer rregullin dhe dinjitetin urban, të tjerë shprehen skeptikë duke ngritur pyetjen:
“A do të ketë ky aksion vazhdimësi dhe drejtësi për të gjithë, apo do të ndalet te më të dobëtit?”
Burime nga Bashkia bëjnë me dije se aksioni do të vazhdojë edhe përgjatë bulevardit kryesor dhe zonave pranë shëtitores, ku janë evidentuar një numër i lartë zaptimesh. Planifikohet gjithashtu rishikimi i lejeve ekzistuese dhe penalizime për subjektet që kanë shkelur rregullat urbanistike.
