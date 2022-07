Izet Silaj rizgjidhet kryetar i Partisë Socialiste Delvinë.

Izet Silaj është rizgjedhur kryetar i PS Delvinë mes 7 kandidatëve.

Arkad Duka Brunilda Meleqi Genti Lango Ilda Boçi Izet Silaj Kejvi Cama Mardi Beqiraj

E veçanta e zgjedhjes së kryetarit të degëve të Partisë Socialiste këtë herë është se kandidatët do të prezantojnë programet e tyre në dëgjesa me anëtarësinë dhe më pas ka qenë një komision i cili caktojë se kush do të jetë drejtuesi i ri i degës së PS.